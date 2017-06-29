Sivrihisar Belediyesi 30 Haziran-1,2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ukrayna, Kırgızistan, Abhazya, Kıbrıs ve ülkemizden yerli ve yabancı 250 misafir Dünyanın Merkezinde ağırlıyor.

Festival kapsamında gösterilerini sergilemek üzere gelen Abhazya Devlet Halk Dansları Topluluğu, Kırgızistan Halk Dansları Grubu, Ukrayna Poliot Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs Sütlüce Dans Grubu ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temil eden Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu Sivrihisar’a geldi. Festival öncesinde gelen gruplar Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret ederek ilçede ağırlamasından dolayı teşekkür ettiler. Ülkelerinden Başkana getirdikleri hediyelerini takdim ettiler. Başkan Yüzügüllü onları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "30 Haziran,1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde görev aramızdan dolayı memnuniyet duydum, bunun için öncelikle size teşekkür ediyorum.

Türkiye’de artık bir eviniz ve dostlarınız var. Bundan sonra Sivrihisar’ı bir eviniz, beni de bir dostunuz olarak görebilirsiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben, ekibim ve Sıcak Sivrihisar insanları sizin Sivrihisar’da geçireceğiniz zaman boyunca güzel vakit geçirmeniz ve tüm ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sivrihisar’ın hatıralarınızda kalması dileğiyle, ikinci evinizi unutmayınız"dedi ve hediyelerini vererek güzel bir tanışma programı gerçekleştirildi.