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07 Eylül 2018 11:48

Yeşilçam klasikleri Espark’ta izleyiciyle buluşacak

Espark Alışveriş Merkezi Eylül ayı boyunca hafta sonları Eskişehirlilere nostalji yaşatacak.

Yeşilçam klasikleri Espark’ta izleyiciyle buluşacak

07 Eylül 2018 11:48

‘Espark Açık Hava Sineması’ etkinliği kapsamında unutulmaz Yeşilçam filmleri seyirciyle buluşacak.


Espark önündeki yeşil alanda gerçekleştirilecek olan etkinlikte 8 Eylül tarihinde Tosun Paşa, 9 Eylül tarihinde Mavi Boncuk, 14 Eylül tarihinde Köyden İndim Şehre, 15 Eylül tarihinde Gülen Gözler, 22 Eylül tarihinde Süt Kardeşler, 23 Eylül Tarihinde Neşeli Günler, 29 Eylül tarihinde Hababam Sınıfı, 30 Eylül tarihinde Çöpçüler Kralı gösterimde olacak. Saat 20.00’da başlayacak olan film gösterimleri herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.




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