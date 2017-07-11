Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:26

Yetenek avcıları İnönü Futbol Turnuvası’nda

Eskişehir’in İnönü ilçesinde gelenekselleşen ve her yıl dostluğun, kardeşliğin, sportmenliğin ve paylaşımının yoğun olarak yaşatıldığı halı saha futbol turnuvalarının bu yıl dördüncüsü başlatıldı.

Yetenek avcıları İnönü Futbol Turnuvası’nda

11 Temmuz 2017 16:26


İlçe mahalleleri ve çevre illerden de başvuruların yapıldığı turnuvada bu yıl rekor katılım oluştu. 20 takım arasında rekabetin yaşanacağı turnuvada, profesyonel bir ilk yardım sağlık ekibi de sahada hazır bulundurulacak. Maçları federasyona bağlı lisanslı hakemler tarafından yönetilen karşılaşmalar, 5 kişilik de bir turnuva komitesi tarafından gözlemlenecek.


İnönü Belediyesi tarafından organize edilen 10-31 Temmuz tarihleri arasında devam edecek turnuva sonunda final maçı oynayan takımlara, turnuva boyunca en çok gol atan oyuncuya ve komitenin belirleyeceği en centilmen takıma ödüller verileceği açıklandı.


Öte yandan maçların izleyicilerinin arasında; yeni sezon için futbolcu transfer etmek amacıyla yetenek avına çıkmış amatör kulüp yöneticilerinin olduğu da gözlerden kaçmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!