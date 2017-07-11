Yetenek avcıları İnönü Futbol Turnuvası’nda

İlçe mahalleleri ve çevre illerden de başvuruların yapıldığı turnuvada bu yıl rekor katılım oluştu. 20 takım arasında rekabetin yaşanacağı turnuvada, profesyonel bir ilk yardım sağlık ekibi de sahada hazır bulundurulacak. Maçları federasyona bağlı lisanslı hakemler tarafından yönetilen karşılaşmalar, 5 kişilik de bir turnuva komitesi tarafından gözlemlenecek.

İnönü Belediyesi tarafından organize edilen 10-31 Temmuz tarihleri arasında devam edecek turnuva sonunda final maçı oynayan takımlara, turnuva boyunca en çok gol atan oyuncuya ve komitenin belirleyeceği en centilmen takıma ödüller verileceği açıklandı.

Öte yandan maçların izleyicilerinin arasında; yeni sezon için futbolcu transfer etmek amacıyla yetenek avına çıkmış amatör kulüp yöneticilerinin olduğu da gözlerden kaçmadı.