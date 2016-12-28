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28 Aralık 2016 12:56

Yılbaşı gecesi tombala geleneğine yeni rakip

Yılbaşı gecesi tombala geleneğine yeni rakip

28 Aralık 2016 12:56

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan tombala geleneğine, eğlenirken de öğreten "Kota Big" oyununun rakip olacağı belirtildi.
Eskişehir Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi Ali Arı, yılbaşı geceleri oynanan tombalaya karşı Kota Big oyununu tavsiye ettiklerini anlattı. 4 kişinin oyunu oynayabildiğini ifade eden Arı, "Yılbaşında gecenin eğlencesi tombala oynamak, gelenekler arasındadır. Biz de hem yılbaşı gecesine özel hem de diğer akşamlar da keyifle oynanacak aile oyunumuz Kota Big’i ailelerimize tavsiye ediyoruz. Mağazamızın oyun tarzı eğitici, öğretici olduğu için tamamen eğlenmeye dönük oyunlar yerine eğlenirken de öğreten, geliştiren oyunları ön planda tutuyoruz. Zeka oyunları deyince genellikle satranç gibi yoğun zihinsel efor gerektiren, içinde zekanın olduğu ancak oyunun bulunmadığı oyunlar gelir, ilk akla. Ancak oyun üreticileri artık zeka oyunlarında oyun kavramını da içine alan zeka oyunları üretiyorlar. Kota Big, oyunu da bir zeka oyunu olmakla birlikte aynı zamanda eğlendirici yanı da son derece keyifli oyunlarımız arasında. Oyunun fikir sahibi İbrahim Halil Demir’i burada tebrik etmem gerekiyor. Çünkü zekanın içinde olduğu ancak oyun kavramının yetersiz olduğu genel zeka oyunları konseptine yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşıp zeka ve oyun kavramlarını, Kota Big de bir araya getirmiş. Bu yönüyle zeka oyunlarıyla ilk kez tanışacaklar için çok iyi bir geçiş oyunu olma özelliğine sahip" dedi.

"Oyunu keyifli yapan unsur zile ilk basmak"
Oyunun özelliklerine de değinen Ali Arı, heyecanlı bir mücadelenin yaşandığına dikkat çekti. Okul öncesi çocuklar için de oyunun farklı versiyonunun bulunduğunu belirten Arı, "Kota Big, dört kişinin beraber oynayabildiği bir oyun. Oyunun içinde 4 farklı oyuncu için yedi farklı renkte ahşap altıgenler mevcut. Bir de oyunun eğlenceli kısmında önemli role sahip zil var. Oynaması son derece sade ve anlaşılır. Onlarca farklı desen kartlarından biri ortaya koyuluyor, tam ortasına zili koyuyoruz. Her oyuncu önündeki desen kartında gördüğü şekillerin aynısını yapmaya başlıyor. Her oyuncu aynı şekli yapmaya çalışırken amaç tüm rakiplerden önce şekli tamamlayıp zile basmak. Zile ilk basan kişi deseni de doğru yapmışsa desen kartının arkasındaki puana sahip oluyor. Oyun desen kartlarının değişmesiyle devam edip gidiyor. Oyunu keyifli yapan unsur zile ilk basmak için içimizde hissettiğimiz yoğun istek. Tabi zile basabilmek için de şekli tamamlamak gerekiyor. Ancak şekillerin birçoğu dik bir şekilde olduğundan aceleyle birlikte yıkılıyor. Bu sefer daha fazla acele edip şekli yeniden yapmak için harcadığımız yoğun efor, oyunu heyecanlı kılıyor. Oyunumuz özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerine büyük katkı sağlıyor. Çocuklarla birlikte oynamaya çok müsait olarak tasarlanan oyunumuzun bir de Kota Big Junior çeşidi var. Bu da okul öncesi çocuklarımızın da bu oyunu oynayabilmelerine olanak sağlıyor" şeklinde konuştu.



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