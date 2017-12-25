Yılbaşı menülerinde bunlara dikkat

Yılbaşı akşamından önce 1 hafta boyunca dikkatli beslenmek gerektiğini belirten Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Diyetisyeni Aylin Acar, "Son 1 hafta daha dikkatli beslenerek kendinizi yılbaşı gecesine hazırlayabilirsiniz. Beslenme alışkanlığınızda dikkat edeceğiniz ufak birkaç öneri ile yılbaşı gecesini ve sonrasında oluşabilecek olan vücut şişkinliği, hatta kilo alımını da kontrol altına alabileceksiniz. Yılbaşının olduğu sabah ile kendinize dikkat etmeye başlayabilirsiniz. Mutlaka kahvaltı yapın. Böylece güne daha enerjik başlayabilirsiniz. Gün boyunca öğünlerinizi atlamamaya özen göstermelisiniz. Öğle öğününüz az yağlı, protein ve sebze içerikli olmalıdır. Öğle öğününüzü atlarsanız akşama daha çok acıkmış olacaksınız. Kan şekeriniz düşeceğinden tatlı ve yağlı gıdaları yeme isteğiniz artacaktır. Bu gıdalar da ne yazık ki hızlı aldırıp zor verebileceğiniz kilo demektir. Yılbaşı günü akşam rahatlıkla yemek yemek amacıyla gündüz hiçbir şey yememek, fazlasıyla kilo almanıza sebep olur” diye konuştu.

"Az tuzlu yemişler tercih edin"

“Yasak yemek yoktur, dikkat edilmesi gereken yemekler vardır” diyerek açıklamasını sürdüren Diyetisten Aylin Acar, sözlerine şöyle devam etti:

“Görünümünü cazip bulup tüketmek istediğimiz besinleri küçük porsiyonlarda tadımlık olarak tüketirsek hiçbir sorun kalmaz. Yılbaşı gecesi tüketilecek çerezlere gelince; az tuzlu ve az yağlı kuruyemişler tercih edebilirsiniz. Leblebi, yaban mersini, kuru üzüm, dut kurusu, çiğ fındık, tuzsuz badem gibi sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Yılbaşı gecesi vücutta uykusuzluk ve alkolle oluşabilecek olan ödemin atılabilmesi için gün içerisinde en az 2 litre su içmeye özen göstermek gerekmektedir. Gece boyunca tüketeceğiniz su miktarına 1 litre daha eklemeyi unutmayın. Böylece alacağınız o gecenin etkisinden ertesi gün kolayca kurtulacaksınız.”

"Yeni yıla erken uyanın"

Yılbaşının ertesi günü dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Acar, “Mümkün olduğunda erken kalkın. Vücutta oluşabilecek olan ödem ve şişkinliği atabilmek için kalkar kalkmaz su içmeye başlayın, gün içerisinde bol miktarda su tüketimine özen gösterin. Kafein içerikli içeceklerden uzak durun. Açık havada 1.5- 2 saat tempolu yürüyüş yapın. Yağlı ve tuzlu besinleri içeren ağır bir kahvaltıdan kaçının” dedi.