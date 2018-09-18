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Yıldıztepe'de üst yapı sorunu kalmayacak

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yıldıztepe Mahallesi'nde 18 sokakta ‘aşınma asfalt ile yol' ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı' çalışmaları yapıyor. Ekipler Yıldıztepe Mahallesi'nde çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Ekipler, Osmangazi Elektik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) çalışma yaptığı sokaklarda da işlemlerin tamamlanmasının ardından Yıldıztepe Mahallesi'ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, mahallelerinin alt yapı sorularını çözdüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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