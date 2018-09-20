‘Yılın ahisi' seçilen yarım asırlık esnafa kaftanlı plaket töreni

Eskişehir Seyyar, Tuhafiye ve İşportacılar Odası tarafından 'yılın ahisi' olarak seçilen ve yarım asırdır esnaflık yapan Abdurrahman Yörüdü, düzenlenen törenle kaftan giyerek plaketini aldı.

Oda binasında gerçekleşen etkinlikte Oda Başkanı Ali Safa Şen'in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Kaftanını giyerek plaketini Başkan Şen'in elinden alan 71 yaşındaki Abdurrahman Yörüdü, bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Düzenlenen etkinlikle alakalı görüşlerini paylaşan Eskişehir Seyyar, Tuhafiye ve İşportacılar Odası Ali Safa Şen, “Bildiğiniz gibi, 17-21 Eylül tarihleri arasında 31'inci Ahilik Haftasını kutluyoruz. Bu haftamız tüm esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun. Odamızın geleneksel olarak her yıl bir ahisi var. Bu yılki ahimiz, Abdurrahman Yörüdü amcamız. Yarım asırdır Eskişehir'de ticaret yapan, ahilik geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, devlete olan yükümlülüklerini yerini getiren bir küçük esnaf abimiz. Yönetim kurulu ile birlikte aldığımız karar neticesinde Abdurrahman Yörüdü amcamızı bu yılın ahisi seçtik. Bundan sonraki hayatında da kendisine sağlık, huzur ve başarı diliyorum” şeklinde konuştu.

Yılın ahisi seçilen Abdurrahman Yörüdü ise, uzun yıllardır esnaflık yaptığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Ben halı, züccaciye gibi hızlı tüketim malları üzerine satış yapan bir küçük esnafım. 1960'dan beri bu işin içindeyim. Başta Safa bey olmak üzere tüm Yönetim Kuruluna bunu bana layık gördükleri için teşekkür ederim.“

Etkinlik sonrası Başkan Şen, oda temsilcileri ve Abdurrahman Yörüdü toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.