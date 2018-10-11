Yıllardır mağduriyetlerine çare arıyorlar

Üç buçuk yıl önce Dede Mahallesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan 38 yıllık Bademlik Apartmanı için, iddialara göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesince meydan yapılmak için istimlak kararı verildi. İstimlak süresince binadaki evlerin her biri için ilk önce 60 bin lira değer biçildi. Belirlenen rakamı kabul etmeyen apartman sakinleri mahkemeye başvurdu ve miktar ilk mahkeme tarafından 100 bin liraya çıkarıldı. Karar yapılan itiraz üzerine bu kez dava 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden görüşmeye başlandı. Davanın karar duruşmasının 16 Ekim 2018 tarihinde yapılacağı belirtildi.

"Bizi duymadılar, görmediler"

Değerinin kat kat altında değer biçildiği belirtilen evlerden birinde yaşayan Özgül Gülseven, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gülseven, "Evimiz 3 buçuk yıl önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından istimlak edildi. 60 bin lira ile başladı. Evim 146 metrekare. Biz belediyenin verdiği miktarı kabul etmedik. Çünkü çok az bir rakamdı. Mahkemeye intikal ettik. Komşularımız da, biz de belediye tarafından mağdur edildik. Bizi duymadılar, görmediler. Hakkımızın verilmesini istiyoruz" dedi.

"Kamusal yarar yapılırken bizim gibi vatandaşlar niye mağdur ediliyor"

Evlerinin değerinin 450-500 bin lira olduğunu ve kendilerinin mağdur edildiğini vurgulayan Gülseven, "Buranın en az ederi internetten de bakıyoruz, müteahhitlere de soruyoruz şuanda 450-500 bin lira civarında. Merkezi yer ve tapulu evimiz. Gecekondu değil. Tapulu evimize verilen miktar budur. Kamusal yarar adına yapıldı. Burası meydan yapılacak. Kamusal yarar yapılırken bizim gibi vatandaşlar niye mağdur ediliyor. 15 gün içerisinde evi tahliye etme şeyi yapıyorlar. Benim çocuğum okula başladı. Madem böyle bir şey vardı yazın bize paramızı teslim etselerdi en azından biz kirada yapardık. Bu kadar halkın mağdur edilmemesi lazım" diye konuştu.

"Hakkımız haramdır"

Haklarını haram ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkililerin seslerini duymasını isteyen ev sahibi Özgül Gülseven, "Bunun dünyası var, ahireti var. Buraya gelip mahkeme olarak keşif kararı verdiler. Haram ediyoruz hakkımızı. Halk mağdur edilemez. Kamu yararı olabilir. Ona saygımız var, ama kamu yararı adı altında vatandaşa zulüm yapılamaz. Bu vatandaşa zulümdür. Birilerinin sesimizi duymasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığın yetkili kimler varsa lütfen Allah rızası için. Çok feryat ettim. Sesimi çok duyurmaya çalıştım, ama kimse duymak istemedi" şeklinde konuştu.

Son olarak 4 artı 1 evine verilen paraya 1 artı 1 bile alamayacağını ifade eden Gülseven şunları söyledi;

"146 metrekare eve verilen 3 buçuk yıl önce 60 bin lirayla başladı. Mahkeme sonunda verilen miktar 100 bin liradır. El insaf diyorum. Şu anda 1 artı 1'ler 140-150 bin liradan başlıyor. Ben onu da alamayacağım. 4 artı 1'e karşılık 1 artı 1 alamıyorsam bu adalet bunun neresinde Allah aşkına."

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, iddialar ile ilgili bir açıklama yapılması yönündeki taleplere cevap vermedi.