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Yılmaz Karaca'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’nın annesi Kadriye Karaca son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca'nın annesi Kadriye Karaca son yolculuğuna uğurlandı.


Dün hayatını kaybeden dün 92 yaşındaki anne Karaca için bugün Mahmut Sami Ramazanoğlu camisinde tören düzenlendi. Cenaze namazına Vali Özdemir Çakacak, AK Parti MKYK Üyesi Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, oda ve dernek başkanları, STK temsilcileri, gazeteciler ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Karaca'nın naaşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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