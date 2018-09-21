Yokluk içindeki Türkmen annenin evine 15 bin liralık eşya bağışladılar

Geçen sene zihinsel engelli çocuğu ile birlikte savaştan kaçarak Irak'tan Türkiye'ye gelen Türkmen annenin yokluk içinde yaşadığını tespit eden Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, ailenin evine yaklaşık 15 bin liralık eşya bağışladı.

Musul'da yaşanan çatışmalarda eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 48 yaşındaki Türkmen Y.A., zihinsel engelli çocuğu A.A. ile birlikte kaçıp Türkiye'ye sığınarak Eskişehir'e yerleşti. Farklı kuruluşlardan aldığı ufak yardımlar sayesinde 200 liraya tek odalı bir ev kiralamayı başaran anne Y.A.'nın çift kişilik yataktan başka hiçbir eşyası yoktu. Durumu öğrenen Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri harekete geçerek aile ile irtibat kurdu. Kısa sürede oturma takımından televizyona kadar birçok eşya ailenin evine yerleştirildi. Türkmen aileye, dernek tarafından düzenli olarak erzak yardımı da yapılıyor.

“Buraya ilk geldiğimizde evde hiçbir şey olmadığını gördük”

Dernek olarak tür çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, “Bizim dernek olarak Eskişehir çapında bütün mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Erzak dağıtımları yapmaktayız, çeşitli yardım faaliyetleri sürüyor. Bu ailemiz ise Irak Musul'dan gelen Türkmen ailemiz. Buraya ilk geldiğimizde evde hiçbir şey olmadığını gördük. Bunu biz kaydımıza aldık. Sonra oturma grubu, ocak, halı, dolap ve soba gibi bu tür eşyaları toparlayıp biz buraya getirdik. Aileye aylık olarak erzak kolisi veriyoruz. Maddi yardımlarımız oluyor. Bu insanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) izinleri olmadığı hiçbir yerde çalışamıyorlar. Evde de çalışacak bir aile reisleri yok. O yüzden çok muhtaç durumdalar. Bu eşyaları almaya kalksanız belki de 15 bin lirayı geçer maliyeti. Hayır sahipleri bu eşyaları veriyorlar. Biz de onları getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Erzak yardımını Eskişehir çapında her ay 85-100 aileye yapıyoruz”

“Belki de böyle yardım yaptığımız aile sayısı 20'yi geçmiştir” ifadelerini kullanan Başkan Kaya, “Erzak yardımını Eskişehir çapında her ay 85-100 aileye yapıyoruz. Her ay, belirli periyotlarda, ailenin durumlarına devam ediyor. Bizim derneğimizde maaşlı çalışan bir üyemiz bulunmamakta. Biz işçiyiz. İşten çıkıyoruz, arkadaşlar geliyorlar. Herkes kendi arabasıyla geliyor, bu şekilde dağıtımları sürdürüyoruz. ‘Ben etrafımda fakir bulamıyorum, ben de görmek istiyorum' diyen insanlar varsa gelsinler, bizim dağıtımlarımıza katılabilirler” dedi.

“Bu aile ile tanışalı yaklaşık 3 ay oldu”

Aile ile tanışma hikayelerini anlatan derneğin genel sekreteri Davut Çelik, “Bu aile ile tanışalı yaklaşık 3 ay oldu. 3 ay önce gittiğimiz ihtiyaç sahibi bir ailenin referansıyla yola çıktık. İlk başta geldik, incelememizi yaptık. Evdeki eksikleri tespit ettik. Elimizden geldiğince bize verilen eşyaları biz bu aileye ulaştırdık. O günden beri periyodik yardımlarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince her sorunlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Biz genelde buraya gündüz geldiğimiz için elektrikte bir sorun olmuyordu. Bugün akşam ziyareti yaptık. Sadece mutfağın lambasının yandığını, diğer odaların yanmadığını gördük. Televizyon da yoktu. Ablamızın, oğlu için bizden bir televizyon isteği vardı. Bu akşam onu da getirdik. İnşallah hafta içinde onun da kurulumunu yapacağız. Kardeşimiz de canı sıkıldığında kendi çizgi filmini izleyecek inşallah” şeklinde konuştu.

“Bizi takip edebilirler, araştırabilirler”

Dernek olarak aktif faaliyetlerinin 1 seneden beri devam ettiğini belirten Çelik yardımsever vatandaşlara da seslenerek, “Bizi takip edebilirler, araştırabilirler. Facebook ve sosyal medyadan da takip edebilirler. Yaptığımız yardımları ve gittiğimiz insanları görüp bize de destek çıkarlarsa biz daha fazla aileye ulaşırız. Bunun için gönüllü zaten arkadaşlarımız var. Gece gündüz erzak dağıtımı yapıyorlar. İşten çıkıp, çoluk çocuğundan, ailelerinden feragat edip kendi arabalarıyla akşamları 10-15 aileye erzak götürüyorlar. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz gönüllüyüz” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir şeyim yoktu”

Türkmen anne Y.A. ise yapılan yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

“Musul'dan geldim. Hiçbir şeyim yoktu. Burayı kiraladım. Bu ağabeylerimiz bize çok yardım etti. Ev ihtiyaçlarını olsun koltuk olsun her şeyden getirdiler. Erzak getirdiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Allah razı olsun kendilerinden.”