İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol üzerinde durdurulan araçlarda esrar, af tüfeği ve sahte banknot ele geçirildi

Eskişehir’de, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlarda yaklaşık 3 kilo esrar, af tüfeği ve sahte banknot ele geçirilirken, olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlarda yaklaşık 3 kilo esrar, af tüfeği ve sahte banknot ele geçirilirken, olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eskişehir-Alpu karayolunda ekipler şüpheli 2 otomobili durdurdu. Araçlarda gerçekleştirilen arama ve kontrollerde 2 kilo 640 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 4 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüleri, jandarmadaki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Saray'ına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.