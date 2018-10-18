Yol üzerinde durdurulan araçlarda esrar, af tüfeği ve sahte banknot ele geçirildi

Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlarda yaklaşık 3 kilo esrar, af tüfeği ve sahte banknot ele geçirilirken, olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eskişehir-Alpu karayolunda ekipler şüpheli 2 otomobili durdurdu. Araçlarda gerçekleştirilen arama ve kontrollerde 2 kilo 640 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 4 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüleri, jandarmadaki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Saray'ına sevk edildi.