Yolcunun otobüs şoförünü darp ettiği iddiası

Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görevli otobüs şoförü Ramazan Çetin, iftar saatine yakın olduğu için vatandaşların mağdur olmaması adına durak dışında el kaldıran 3 şahıs için aracını durdurdu. İddialara göre; başta koşar adım ilerleyen şahıslar birkaç adım sonra normal şekilde yürümeye başladı. Bu sırada otobüs şoförü Çetin, otobüs hareket saatini kaçırmamak için kornaya basarak şahısların hızlanmasını istedi, ancak çözüm olmadı. Ardından otobüs şoförü Çetin, yoluna devam etti. Bir süre sonra otobüs şoförünü başka bir toplu taşıma aracıyla takibe alan şahıslardan biri, farklı bir güzergahta Çetin’in otobüsüne bindi. Otobüs içinde başlayan sözlü tartışma daha sonra araca binen şahsın Ramazan Çetin’i darp etmesiyle noktalandı.

“İnsanlar oruçtur, iftara yetişecek diye insanlık yaptım”

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ramazan Çetin, “Hareket saatim olan 18.30’da kalkmam gereken 50 numaralı hatta, hava şartları nedeniyle 12 dakika geç kalmak zorunda kaldım. Kalkışımı yaptıktan 4 durak sonra Eskişehir’de bulunan Eski Otogar mevkiindeki otobüs durağına geldiğimde, durakta 5-6 kişi vardı. Herhangi bir şekilde hiçbiri el kaldırmadı. Ben devam etmeye başladım. Sonradan arkadan koşturan 3 kişi el kaldırdılar. Ramazan ayında millet oruçludur diye iyilik yaptım, normalde durmamam gerekiyor, durağı geçtikten sonra durmama hakkım var. İnsanlar oruçtur, iftara yetişecek diye insanlık yaptım. Durağın ilerisinde durdum. Ben durduktan sonra arkadaşlar koşmayı bırakıp yavaş yavaş yürümeye başladılar. Korna çaldım koşmaları için iki defa. Yine istiflerini bozmadılar. Ben de zaten geç kaldığım için diğer taraftaki kalkış saatime yetişmem gerekiyordu. Kendim de oruçluydum. İftara yetişmem gerekiyordu. Otobüse binmek için zahmet edip koşmadıklarından yoluma devam ettim” ifadelerini kullandı.

“‘Benim canımı sıkma, buradan sana vurursam’ diye bana argo kelimeler kullandı”

Çetin, daha sonra şehir merkezine geldiğini ve burada olayların başladığını belirterek, “Güzergahım üzerinde olan Seylap Caddesinde ışıklarda durdum. İftarımı yapmak için bir bakkalın önünde durdum. İki dakika indim, arabanın kapılarını kapattım. Suyumu aldım geldim. Aracın kapısını açtım, bindim. Arkamdan saldırgan şahıs Ahmet Başkaya arkamdan otobüse bindi. Kapıyı kapattım orada otobüsün içinde tartışmaya başladık. ‘Bizi neden beklemedim?’, ‘Neden almadın?’ gibisinden tartışmalar yaptık. Ben de, ’

“Bu araç kimsenin babasının arabası değil, ben de kimsenin şahsi şoförü değilim, beklemek zorunda değilim. Ben size orada zaten bir iyilik yaptım. Siz zahmet edip koşmadınız, ben zaten geç kalmıştım. Yoluma devam ettim’ dedim. Ondan sonra Ahmet Başkaya otobüsün arka tarafına doğru yürüdü. Ben de ‘Otobüse bindiğiniz için bilet basmanız gerekiyor’ dedim. Onun verdiği cevap da, ‘Sana yetişebilmem için 32 numaralı arabaya bindim. Ona bastım zaten. Senin arabana da mı basacağım? diye cevap verdi. Ben, ‘O arabaya ayrı basıyorsunuz bu arabaya ayrı basacaksınız. Yani bu arabaya da bilet basacaksınız’ dedim. Ondan sonra o sıra ışıklarda beklerken bu eski otogardaki 3 tane sahsın diğer ikisi de geldi kapıya. Kapıya vurdular ’aç’ diye ben de, ‘Bilet basmıyorsanız, arkadaşlarınızı almayacağım’ dedim. Işık yandı devam ettim otobüse diğer ikisini almadan. Ondan sonra Ahmet Başkaya otobüste başımdan hiç ayrılmadı. Araç kullanırken sürekli dikkatimi dağıtıyordu. Daha sonra tartışmaya başladık. Arkadaşlarımı neden almadın, almak zorundasın filan dedi. Biraz yolumuza devam ettik tekrar tartışmalar devam etti. ‘Benim canımı sıkma, buradan sana vurursam’ diye bana argo kelimeler kullandı” şeklinde konuştu.

“Üzerime yürüyüp bir eliyle boğazımdan tutup diğer eliyle de sol gözüme yumruk attı”

Otobüs şoförü Ramazan Çetin, şahsın kendisinin dikkatini dağıtıp kazaya da neden olduğunu belirterek, “O sırada ben bununla ilgileneceğim derken önümdeki trafik akışı durmuş, ben fark etmedim önümdeki araca çarptım. Yani kazaya sebebiyet verdi. Ardından şoför mahallinden kalktım. Ahmet Başkaya’ya senin yüzünden kaza yaptım, akşam akşam başıma iş açtım diyerek orta kapıyı açtım. Aşağıya inmesini söyledim. Ona doğru yürüdüm, in diye söylemeye devam ettim inmedi. Sonra üzerime yürüyüp bir eliyle boğazımdan tutup diğer eliyle de sol gözüme yumruk attı. Sonra birbirimize girdik orada. Ben de kendimi savunmak için karşılık verdim. 50 numara Satılmışoğlu Mahallesine gidiyor, arabanın içinde de kendi köylüleri olduğu için onlar da beni tuttular. Orada daha fazla darba uğradım. Daha sonra polisi çağırdım. Şahıstan şikayetçi oldum şuan karakolun önündeyiz. Karakoldan yeni çıktım. Arkadaştan şikayetçiyim beni darp ettiği için” diye konuştu.

“Yani bize belediye ne avukat sağlıyor ne arkamızda duruyorlar”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde otobüs şoförü Ramazan Çetin, Büyükşehir Belediyesinin şoförlerin arkalarında durmadıklarının altını çizerek, “Arkamızda duran herhangi biri yok. Şoförler olarak bu konuda çok şikayetçiyiz. Yani bize belediye ne avukat sağlıyor ne arkamızda duruyorlar. Daha bir sürü nedenler var. Yolcuyu almıyorsun diye tutanak tutuyorlar, yolcuyu neden aldın diye tutanak tutuyorlar hepsi var” dedi.