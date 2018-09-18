Yoldan geçerken oğlunun öldüğü kazaya denk geldi

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı kazada, kamyon sürücüsü olan bir baba, oğlunun da vefat ettiği yoldan geçerken şans eseri öğrendi.

Antalya- Afyonkarahisar karayolunun 30'uncu kilometresinde sabaha karşı meydana gelen kaza yerinden kullandığı kamyonu ile geçen baba Ali Gökçe, plakayı görür görmez otobüsün, oğlunun muavin olarak görev yaptığı araç olduğunu fark etti. Olayı anlatan Gökçe, kaza yerinde oğlunu bulamadığını ve hastaneleri aramaya başladığını dile getirerek, “Tesadüfen olay yerinden geçiyordum. Otobüsün plakasını görünce oğlumun da içinde olduğunu anladım. Hemen aracımı durdurdum. Oğlum olay yerinde yoktu. Hastaneye koştum. Oğlumun vefat ettiğini öğrendim. Bu acıyı tarif etmek imkansız. Allah rahmet eylesin, cümlemize sabır versin” dedi.