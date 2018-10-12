Yollarda daha çok trafik polisi göreceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla trafik personelinin sahada görünür kılınması, denetim faaliyetlerinin arttırılması ve trafik personelinin desteklenmesi amacıyla 2018 yılı içinde hedeflenen 2 bin 800 trafik personeli alımıyla ilgili eğitimler tamamlanmak üzere. Son olarak Eskişehir'de 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan 297 trafik polisi mezun oldu. Eskişehir'de 30'uncusu düzenlenen Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi kapanış törenine, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Ali Temiz, Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay, İl Emniyet müdür yardımcıları ve 297 yeni mezun trafik personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde konuşan Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Muzaffer Doğanay, 2012 yılından bu yana 8 bin 500 kursiyere eğitim verdiklerini belirtti. Doğanay, “2012 yılından günümüze kadar eğitim merkezimizde 68 ayrı programla toplam 8 bin 500 kursiyere trafikle ilgili çeşitli branşlarda eğitimler verilmiştir. Geliştirme eğitimlerinde ise kursiyerlere yeni teknolojiler tanıt olmakta ve uygulamalar konusunda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Hedefimiz kazasız günler için sürekli en eğitim anlayışıyla trafik sorununa çözüm üretmek ve bu çözümleri bilim ve teknolojik imkanları kullanarak eğitim yoluyla hizmet alanına taşımaktır” ifadelerini kullandı.

“Trafik sorunu ve olgusu ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunu”

Ardından konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, trafik sorununun Türkiye ve dünya için önemli bir sorun olduğunu belirterek, “Bugün burada 297 tane trafik branşı ve kaza eğitimi konusunda dört haftalık eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın sertifikalarını vermek onların trafik branşında kabulü anlamına gelecek sertifikayı kendileri ile paylaşmak adına burada bulunuyoruz. Trafik sorunu ve olgusu ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunu. Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre dünyadaki ölüm nedenleri arasında sürekli ilk 10'da, bazen 8. veya 9. sırada yer alıyor” diye konuştu.

“23 bin kişiye bir trafik personelimiz düşerken bu sayı 19 bin kişiye düşmüş olacak”

Çelik, verilen eğitimlerin trafik personellerine katkı sunacağını kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu eğitim sizlerin yöneteceğiniz hizmetlere önemli anlamda katkı sunacak ve başladığınız andaki noktanın kendinizi geliştirmenize katkı sunacak ve aralıksız olarak da hizmet içi eğitimlerle desteklenecek. Trafik personelimizin sahada görünür kılınması denetim faaliyetlerinin arttırılması, trafik personelinin desteklenmesi amacı ile Bakanımızın talimatıyla 2018 yılı içinde 2 bin 800 trafik personelinin sayısının artırılması amaçlandı. Sizin burada bulunmanızın en temel başlangıç noktası da budur. Daha önce 800 kişilik Kırıkkale'de bir eğitim düzenleyip doğrudan trafik birimlerimize atamalar yapılmıştı. Şu anda 2 bin civarındaki polisimiz trafik branşındaki eğitimlerini tamamlayarak bu kadrolara geçecek. Bugün itibariyle bin kişi daha trafik kadromuza katılacak. Bir ay sonraki eğitimler de tamamlandıktan sonra bin kişi de oradan mezun olarak bu yılki hedefimiz olan 2 bin 800 rakamına ulaşmış olacağız. Bunun sonucunda şehirlerarası yollarda 20 kilometreye bir ekip düşerken bu oran 15 kilometreye düşmüş olacak. 23 bin kişiye bir trafik personelimiz düşerken bu sayı 19 bin kişiye düşmüş olacak.”

Yapılan konuşmaların ardından eğitimi dereceyle tamamlayan trafik polislerine başarı belgeleri verildi.