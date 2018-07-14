Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 18:46

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam hayatını kaybetti

Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam hayatını kaybetti

14 Temmuz 2018 18:46


Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde İnönü Köprüsü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Önder Kaynar idaresindeki 26 AAB 444 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Övenler’e (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Övenler, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol kısmi olarak trafiğe kapatılırken, başka kazaların meydana gelmemesi için trafik ekipleri önlem aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Övenler’in cansız bedeni, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç