Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde İnönü Köprüsü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Önder Kaynar idaresindeki 26 AAB 444 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Övenler’e (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Övenler, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol kısmi olarak trafiğe kapatılırken, başka kazaların meydana gelmemesi için trafik ekipleri önlem aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Övenler’in cansız bedeni, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.