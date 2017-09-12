Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Gündoğdu Mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat Usul (45) Bülent G., idaresindeki 26 S 0256 plakalı servis minibüsünün çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Usul’un cenazesi yapılan işlemlerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan olay yerinde bir vatandaş, kaza sonrasında hayatını kaybeden Murat Usul’un arkadaşının gelerek cebinde bulunan içki şişesini orta refüje attığını ileri sürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.