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12 Eylül 2017 02:28

Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Eskişehir’de yolun karşısına geçen bir kişi servis minibüsünün çarpması sonuncunda hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

12 Eylül 2017 02:28


Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Gündoğdu Mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat Usul (45) Bülent G., idaresindeki 26 S 0256 plakalı servis minibüsünün çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Usul’un cenazesi yapılan işlemlerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Diğer yandan olay yerinde bir vatandaş, kaza sonrasında hayatını kaybeden Murat Usul’un arkadaşının gelerek cebinde bulunan içki şişesini orta refüje attığını ileri sürdü.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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