Yöresel lezzetlerin keyifli rekabeti

Ulusal Pişmiş Toprak Kaplarda Yöresel Yemek Yarışması, keyifli bir rekabet ile birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği işbirliğinde ve NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Ulusal Pişmiş Toprak Kaplarda Yöresel Yemek Yarışması yöresel yemeklerin rekabetine sahne oldu.

Yarışmaya Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler bünyesinde katılan kadınlar; hamur işleri, sebze yemekleri, et yemekleri ve tatlı olmak üzere 4 kategoride hazırladıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Neoplus Avm Müdürü Fatih Şeremet ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı. Jüri üyelerinin arasında Başkan Ataç'ın yanı sıra Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü, Han Belediye Başkanı Şanlı, sempozyuma katılan sanatçılar, Türkiye Aşçılar Federasyonu yetkilileri ve sponsor firmaların temsilcileri yer aldı. Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Her yıl yaptığımız bu etkinlikte, hepiniz özel yemeklerle emeğinizi burada sergiliyorsunuz. Burada jüri üyesi olmak o kadar zor ki. Birbirinden güzel yemekleri güçlükle birbirinden ayıracağız. Yarışmanın gereği birinciler, ikinciler, üçüncüler belirlenecek olsa da benim gözümde hepiniz birincisiniz. Gösterdiğiniz medeni cesaret ve verdiğiniz emekler için çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren hanımları da şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara hitap eden Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Birinci olsun, sonuncu olsun, tüm hanımların eline sağlık. Tüm yemekler çok güzel. Ellerinize sağlık diyorum. Başkanımız Ahmet Ataç'a böyle güzel bir ortam için teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcı hanımları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Ardından 4 kategoride Belde Evleri kursiyerlerinden oluşan 86 yarışmacının hazırladığı yemekler jüriye sunularak tadımları ile birlikte tek tek puanlandı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini jüri üyelerinden alırken, tüm katılımcı kadınlara da madalya takdim edildi.