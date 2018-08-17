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17 Ağustos 2018 14:07

Yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerine olur raporu Fizyomer’den

Yük ve yolcu taşıyan araç sürücüleri psikoteknik test sonrasında bu belgeleri Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Psikiyatri Uzmanı Tayyar Yüksel Gürkan tarafından yapılıyor.

Yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerine olur raporu Fizyomer’den

17 Ağustos 2018 14:07


Yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin sürücü olur raporu alması gerektiğini söyleyen Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Psikiyatri Uzmanı Tayyar Yüksel Gürkan, "Bu testi yapan merkezler var. Sürücüler 9 ana grupta teste tabi tutuluyor. Bu testten başarılı olan sürücüler psikiyatri doktoruna muayeneye gönderiliyor. Eğer psikiyatri uzmanı da olur raporu verirse, bu kişi yük ve yolcu taşıyabileceğine ilişkin sürücü belgesini alabiliyor. Bu testler çok önemli. Sürücü dikkatini sürekli toplayabiliyor mu, refleksleri yeterince kuvvetli mi, araba kullanırken hem önüne bakıp hem yandan gelen araçları da kontrol edebiliyor mu bu gibi konulara bakıyoruz” diye konuştu.


65 yaş üstündeki sürücülerin yük ve yolcu taşıyan araç kullanmalarına yasak getirildiğini söyleyen Gürkan, "65 yaş üstünde yük ve yolcu taşıyan araç kullanmaları konusunda olur verilemiyor’’ dedi




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