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25 Mayıs 2018 14:44

Yukarı Söğütönü ile Keskin arasına yeni yol

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol yapım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yukarı Söğütönü ile Keskin arasına yeni yol

25 Mayıs 2018 14:44


Çalışmalar kapsamında Yukarı Söğütönü Mahallesi’nden Keskin Mahallesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler, iki mahalle arasındaki mesaisine, zemin çalışması ve satıh kaplama işlemleri ile devam ediyor. Zemin çalışmasının tamamlanmasının ardından soğuk asfalt dökümüne geçilecek yeni yol ile birlikte Keskin Mahallesi’ne ulaşımda alternatif bir güzergah oluşmuş olacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ihtiyaçlar doğrultusunda yol yapım ve onarım çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti.




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