Yunus Emre kabri başında anıldı

Eskişehir’de her yıl düzenlenen Yunus Emre’yi Anma Kültür ve Sanat Haftası kapsamında Yunus Emre’nin kabri ziyaret edilerek, anma töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Bekir Gerek’in duası ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Ünsal, Yunus Emre’nin hayatı, düşünceleri ve değerler dünyası ile doğru biçimde anlaşılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yunus Emre’nin evrensel mesajlarının tüm dünyaya ulaştığını belirten Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise şunları kaydetti:

“Yunus Emre, İslam tasavvuf geleneğinin manevi ikliminde yetişmiş, tasavvufun rehberliği ile çıktığı aşk yolculuğunda daima Hakk’ı aramanın, Allah’a layık bir kul olmanın mücadelesini vermiştir. Bu yolculuğun nihayetinde aradığını bulmuş, zamana ve mekana mahkûm olmadan çağları aşan bir ses oluvermiştir. Bugün burada makamı başında bulunduğumuz Yunus Emre’nin evrensel mesajları tüm dünyaya ulaşmış; o ‘sevgi’ kelimesi ile birlikte anılır olmuştur. ’Biz kimseye kin gütmeyiz kamu alem birdir bize’ diyerek halka sevginin, hoşgörünün, affedici olmanın, dindarlığın yolunu göstermeye çalışmıştır. Onun ’Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek’ düşüncesi en sert gönülleri bile yumuşatmış ve günümüze dek ulaştırmıştır. Toplum olarak daha fazla saygı, daha fazla değer, daha fazla huzur ve güven arzuluyorsak başta Yunus Emre olmak üzere bu toprağın harcı olup, bizi sarıp sarmalayan, çimentomuzu oluşturan isimleri, onların yüzyılları aşıp gelen mesajlarını fikren ve ruhen daha fazla dikkate almak mecburiyetindeyiz."

Konuşmalardan sonra sahnede çeşitli gösteriler sunularak, Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre ilahi korusu tarafından ilahiler okundu. Mihalıççık ilçesi Yunus Mahallesi’nde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık Kaymakamı Emre Oğuztürk, Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Ünsal, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Ağazade ve davetliler katıldı.