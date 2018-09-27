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Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem kursları için kayıt işlemleri devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri’nde yeni dönem kursları için kayıt işlemleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem kursları için kayıt işlemleri devam ediyor.


Eskişehirli çocukları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdüren tesis, hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Tesiste gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 4-10 yaş arası çocuklar için jimnastik ve bale, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol ve masa tenisi ve 6-15 yaş arası çocuklar için halk oyunları eğitimleri düzenlenecek. Çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik olarak aerobik, zumba ve pilates eğitimleri yine uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.


Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 1 kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile kayıt başvurusu yapabilecek.

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