Yunus'un Torunları mest etti

Oyuncular, müzisyenler ve koro, Yunus'u anlattıkları oyun ile izleyiciden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi, müziğinden metin yazımına, oyuncularından kostümlerine kadar her aşamasını kendi bünyesinde hazırladığı Yunus; Dervişin Rüyası müzikli oyununda, Yunus'un torunları ile Yunus Emre'yi anlattı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ilk gösterimi gerçekleşen oyuna katılım yoğun olurken; geceye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İl Başkanı Rabia Akman, Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi İnci Çayırlı, Tepebaşı Belediye Meclisi ÜYeleri, Gazeteci - Yazar Melis Alphan ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Bilet satışından elde edilen gelirin, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na enstrüman katkısı olarak aktarılacağı oyunu izleyenler de çok beğendiklerini ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'ndan 16 tiyatrocu, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 55 müzisyen ve 30 koro elemanının uzun süredir yoğun bir tempo ile hazırlandıkları oyunda, bu topraklarda yetişmiş en büyük tasavvuf ozanlarından, Eskişehir'in yetiştirdiği hoşgörü üstadı Yunus Emre; yine bu topraklarda yetişen torunları tarafından canlandırıldı. Kullandığı öz Türkçe ile halkın tamamının benimsediği Yunus'un; doğrulukla, şefkatle ve hoşgörüyle insanlığı kucaklayış öyküsü; tiyatrosuyla, senfonisiyle ve de korosuyla, doğup büyüdüğü toprakların çocukları tarafından izleyiciye aktarıldı. Oyun, izleyiciden tam not alarak ayakta alkışlanırken sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Başkan Ataç, Yunus Emre'nin tiyatro ile anlatılmasının önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımız bu gece bize gerçekten farklı bir gece yaşattı. 4 senenin büyük bir organizasyonu sonucunda ortaya çıkan önemli bir netice. Tahmin ediyorum Türkiye'nin birçok yerinden davet alarak bu oyunu sahneleyecekler. Eskişehir'in Yunus gibi bir değeri varken, sevgili gençlerimiz de o değeri çok iyi anlayarak bugün bu oyunu hayata geçirdiler. Yunus hoşgörü demek, Yunus tasavvufi ozan demek, Yunus şefkat demek, Yunus büyük anlayış demek, Yunus öz Türkçe demek. Tüm bunları sahneye o kadar güzel yerleştirmişler ki; orkestrasıyla, korosuyla, tiyatrosuyla büyük bir eser ortaya getirdiler. Tepebaşı'nın farkı bu zaten; inanın bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Ben büyükleri olarak, abileri olarak onlarla iftihar ediyorum. Sizlerle de iftihar ediyorum, güvenip çocuklarınızı bize emanet ettiniz” ifadelerini kullandı.

Ardından Başkan Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ile birlikte oyuna destek verenlere plaket takdim etti.