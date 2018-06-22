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22 Haziran 2018 10:28

Yürek yakan trafik kazası 2 aylık nişanlı çifti ayırdı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yarandı.

Yürek yakan trafik kazası 2 aylık nişanlı çifti ayırdı

22 Haziran 2018 10:28


Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir-Afyon karayolu Çifteler kaşağı yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Eskişehir’den Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıkan Yusuf P. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan Hilal Poyraz olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf P., Hüseyin K., ve Erdal D., ise yaralandı.



‘Genç çift 2 ay önce nişanlanmış’


Araçta hayatını kaybeden Hilal Poyraz, bu yıl Nisan ayında Afyon’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin K. ile nişanlandığı ve Haziran ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.


Öte yandan olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri Erdal D.’yi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine, Hüseyin K. ve Yusuf P.’yi de Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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