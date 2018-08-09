Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 17:10

Yurt dışından gelen yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda yurt dışından gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yurt dışından gelen yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu

09 Ağustos 2018 17:10


Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Yurt dışından tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde yapılan kontroller sırasında Lady isimli narkotik madde arama köpeği bir valize tepki verdi. Valizde yapılan aramalarda 50.84 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç