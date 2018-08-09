Yurt dışından gelen yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Yurt dışından tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde yapılan kontroller sırasında Lady isimli narkotik madde arama köpeği bir valize tepki verdi. Valizde yapılan aramalarda 50.84 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.