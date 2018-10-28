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Yüzdeki sivilcelere yeni çözüm; bal sabunu

Arıcılarda satılan ve son dönemde özellikle genç kızların ilgi odağı haline gelen bal sabunu, yüzdeki sivilcelere şifa kaynağı oluyor.


Polen, bal ve propolisten üretilen ve hiçbir katkı maddesi içermeyen bal sabunu, kuru halde bulunan yüze sürülerek bolca köpürtülüyor. Bu şekilde, 15 dakikalık bir bekleyiş sonrası yüz, ılık suyla yıkanıyor. Devamlı kullanım sonrası yüzdeki sivilceleri ciddi oranda azaltan sabun, yoğun ilgi nedeniyle işletmecilerin de yüzünü güldürüyor.


Arıcılık yapan bir işletmede tezgahtar olarak görev yapan Hüseyin Ekimci, bal sabununun sayılı arıcılarda bulunduğunu ve özellikle genç kızların son dönemde bu sabuna yönelik yoğun bir talebinin olduğunu dile getirdi. Bu üründe hiçbir katkı maddesinin olmadığını vurgulayan Ekimci, konuyla ilgili şunları kaydetti:


"Bal sabunlarımız hakikaten şu an ilgi odağı. Sabunlarımız doğal. Polenli, ballı ve propolisli. Dışarıdan hiçbir katkı maddesi yoktur. Yüzde köpürtüldükten sonra 15 dakika bekleniyor. Sonra ılık suyla yıkanıyor. Sivilcelere karşı bire birdir. Geri dönüşler gerçekten çok iyi. Bir alan bir daha almaya geliyor. İlgi çok güzel. Genç kızlarımızın özel bir talebi var. Faydasını gören dükkana geliyor zaten. Ballı sabun olarak halk arasında biliniyor. Şu anda tanesi 10 liradan satıyoruz. Satışlar da bizi memnun ediyor."

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