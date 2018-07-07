Yüzme havuzlarındaki kimyasal esneklikler ölüm saçıyor

Başkan Çalışır, kimyasal maddelerin bilgisizlikten ya da dalgınlıktan karıştırılmaları sonucunda ortaya çıkan zehirli gaz nedeniyle insanların hayatlarını kaybedebileceklerini söyledi.

Yaz mevsiminde sıcaktan bunalan vatandaşlar, çoğunlukla serinlemek için yüzme havuzlarını tercih ediyor. Bu durumda da birçok insanın serinlemek için girdiği yüzme havuzlarının temizliği büyük önem taşıyor. Havuzlarda suyun temizliği için bilinçsizce kullanılan kimyasal maddeler ise tehlike saçmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından havuz sularının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesiyle ilgili özellikle sıcakların artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde insan ve çevre sağlığını tehdit eden olayların yaşanmasının kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, havuzlarda kullanılan kimyasalların eksik ya da aşırı kullanımı veya birbirleri ile etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan zararlı, zehirleyici gazların havuz sularının gerçek anlamda temizlenememesi ve dezenfekte edilememesi sonucunda insan sağlığını ciddi olarak tehlikeye düşürdüğünü vurguladı. Çalışır, "Sağlık Bakanlığı tarafından 27886 sayılı "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik" 6 Mart 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik; yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu sularının kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştı. Daha sonra 15 Aralık 2011 tarihinde 28143 sayılı bir yönetmelikle mevcut yönetmeliğin bazı maddeleri yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştu. Bu yönetmeliğe rağmen her yıl başta turizm bölgeleri olmak üzere havuz ve havuz sularının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesiyle ilgili önemli sorunlar yaşanmakta ve insan sağlığı ciddi olarak etkilenmektedir. Aynı ciddi sorunlar ülkemiz genelinde çok yaygın olan site havuzlarında da yaşanmaktadır" dedi.

Havuz-havuz sularının yetersiz temizlenmesi ve yeterli oranda dezenfekte edilememesi durumunda karşılaşılan sağlık sorunlarını ve havuzlarda kullanılan kimyasalları ifade eden Çalışır, "Yüzme havuzlarında; dezenfektanlar, çöktürücüler, yosun önleyiciler, PH düzenleyiciler, parlatıcılar, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddeler kullanılıyor. Havuzlarda mantar, bulaşıcı sarılık, dizanteri, kolera, amipli dizanteri, gözlerin kızarması ve yanması, orta kulak iltihaplanması, boğaz iltihaplanması, zehirlenmeler ve alerji en sık rastlanılan sağlık sorunlarıdır. Ayrıca kimyasal maddelerin depolandığı yerde, yan yana gelmemesi ve asla karıştırılmaması gereken kimyasal maddelerin karıştırılmaları sonucunda ortaya çıkan zehirli gaz nedeniyle insanlar ciddi sağlık sorunları yaşamakta, komaya girmekte hatta daha ileri durumlarda hayatlarını kaybedebilmektedirler" diye konuştu.

"Yaşanılan sorunlar havuz sularından sorumlu havuz suyu operatörlerinin eğitiminden başlamaktadır"

Havuz sularının kimyasal ve mikrobiyolojik olarak temizlenmesinin kimya mühendisliği bilgisi gerektiren çok ciddi bir iş olduğunu ve yaşanan sorunların sorumlu operatörlere verilen eğitimlerden kaynaklandığını söyleyen Başkan Çalışır, "Yönetmelikte havuz suyu operatörü, yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişi olarak tanımlanmaktadır. Aynı yönetmelikte mesul müdür ise teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişi olarak tanımlanmaktadır. Yaşanılan sorunlar, havuz sularından sorumlu olan havuz suyu operatörlerinin eğitiminden başlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılında hazırladığı Havuz Suyu Operatörlüğü Modüler Program’ında bu eğitimleri kimya mühendisliği alanı ile ilgisi olmayan tesisat teknolojisi, makine, elektrik-elektronik, inşaat gibi meslek disiplinlerine açmıştır. Sorun, yanlış meslek disiplinlerinden gelen bu kişiler tarafından verilen eğitimden başlamaktadır. Meslek uzmanı olmayan kişilerden eğitim alan operatörlerin ne kadar ve hangi düzeyde eğitim aldığı ve yetiştiği konusu tartışmalıdır. Modüler programda eğitim süresi 40-160 saat aralığında tanımlanmışken eğitim ne yazık ki asgari süre olan 40 saatte gerçekleştirilmektedir. Havuz suyunun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kimya mühendisliği bilgisi gerektiren çok ciddi bir iştir" şeklinde konuştu.

Son olarak havuzlarla ilgili hayati önerilerde bulunan Çalışır şunları söyledi;

"Havuz suyu operatörlüğü eğitimi; kimya mühendisliği disiplini tarafından sadece meslek odalarınca verilmelidir. Eğitim süresi azami süre olan 160 saate yaklaşacak şekilde uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir. Kimya mühendisleri azami üç havuzdan sorumlu müdür, mühendis olarak istihdam edilmelidir. Yetkili bakanlık olarak Sağlık Bakanlığı’nın yüzme havuzlarını ve yüzme havuzu kimyasallarını etkin bir şekilde denetlemesi sağlanmalıdır."