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22 Aralık 2016 15:44

Zabıtadan balıkçı denetimi

Zabıtadan balıkçı denetimi

22 Aralık 2016 15:44

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emek Kapalı Pazar’da bulunan balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri hijyen ve sağlık konusunda esnafa uyarılarda bulundu.
Kış ayının başlamasıyla tezgahlardaki yerini alan deniz mahsullerinin halka sunulduğu balıkçılar, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Zabıta ekipleri, Emek Kapalı Pazar’da bulunan balıkçıların faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan resmi belgelerin yanı sıra, satışa sunulan deniz mahsullerinin gıda mevzuatlarına uygun şartlarda satılıp satılmadığını ve ürünlerin tazeliklerini kontrol etti.
Zabıta püf noktalarını anlattı
Sağlıklı ve hijyenik ürünler tüketilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin gıda üretimi ve satışı yapan tüm sektörlerde aralıksız olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, taze deniz ürünleri tüketmeleri hususunda vatandaşları uyardı. Balık ve deniz ürünlerinin taze olup olmadığına ilişkin dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında bilgi veren zabıta ekipleri, derisi parlak ve pulları sağlam gri renkte, gözleri canlı ve parlak, solungaçları parlak kırmızı balıkların satılmaması konusunda balıkçı esnafına uyarılarda bulundu.



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