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28 Haziran 2018 17:13

Zabıtayı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de, tezgahını kaldırmasını isteyen zabıtayı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Zabıtayı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

28 Haziran 2018 17:13


Edinilen bilgiye göre; dün öğle saatlerinde Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Mutlu M., tezagını kaldırmasını isteyen Odunpazarı Belediyesi zabıta memurlarından Muammer Sağın ile sözlü münakaşaya girdi. Daha sonra Mutlu M., yaşanan tartışmanın kavgaya dönmesiyle zabıta memuru Muammer Sağın’ı sol bacağından bıçakla yaraladı ve kaçtı. Sağın, çevredeki insanların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.. Mutlu S. ise, polis ekiplerinin takibi akabinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Mutlu S., emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı Mutlu S. cezaevine gönderildi.




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