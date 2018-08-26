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26 Ağustos 2018 14:20

Zaferin 96.yılında Yeni Türkü vatandaşlarla buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi ve NEO Plus AVM işbirliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yeni Türkü, Eskişehirli müzikseverler ile buluşacak.

Zaferin 96.yılında Yeni Türkü vatandaşlarla buluşuyor

26 Ağustos 2018 14:20


Tepebaşı Belediyesi ve NEO Plus AVM tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek konserde Türkiye’nin sevilen müzik gruplardan Yeni Türkü, Eskişehirliler ile buluşacak. Kutlama programı İsmet İnönü 1 Caddesi’nde, Eskişehir Bisiklet Derneği - Vel ESBİD işbirliği ile gerçekleşecek bisiklet korteji ile başlayacak. Daha sonra Yeni Türkü en sevilen şarkılarını, NEO Plus AVM açık otopark alanında binlerce kişi ile birlikte seslendirecek.


Yetkililer konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, tüm Eskişehir halkının Zafer Bayramı’nı kutlayarak ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.




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