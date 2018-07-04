Zahran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Zahran Vadisi, düzgün bir yolunun bulunmaması nedeniyle turistler tarafından ziyaret edilemiyor. Vadiye gelen turistlerin ihtiyaçları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından giderilirken, Göcenoluk Mahalle Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz yetkililere çağrıda bulundu.

"Biz buraları kendi imkanlarımız ile koruduk"

Vadiyi kendi imkanları ile koruduklarını aktaran Özyavuz, turistlerin yol sıkıntısından dolayı zorlandıklarını kaydetti. Vadideki tarihin yeniden canlandırılmasının mümkün olduğunu ifade eden Özyavuz, "Buranın adı Frigler Vadisi diye geçiyor. Frigler yaşamışlar fakat daha öncesini bilmiyorum. Burası Frig Vadisi’nin yolu ve Seyitgazi’nin Çukurca Mahallesine ile Yazılıdere Mahallesi’ne gidiyor. Mağaralarda çeşit çeşit odalar var, yaşantı yerleri var. Biz buraları koruma altına aldık. Kendi imkanlarımız ile koruduk. Etrafında, yakınında ateş yaktırmadık. Doğasını bozdurmadık ve turizm alanı olarak açılabilecek vadimizdir. Turizm yolunda daha yeni yeni yeri fark ediliyor. Ara sıra geziciler geçiyor ve grup halinde öğrenciler, yerli turistlerimiz, tek tük yabancı turistlerimiz ziyaret ediyor. Yolumuz olmadığından dolayı tam faaliyet olmuyor. Yollarımızın yapımı pek iyi değil. Ama buraların yolu yapılsa, buralar turizme açılsa keşke. Yetkililerden bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz. İçeriye girdiğimiz zaman çeşit çeşit 7-8 tane odası var. Bölüm bölüm odaları var. Erzaklarını saklayacak ambarları var. Onun tam karşısında Yazılıkaya dediğimiz bir mağara var. O zaman yaşanılan dönemde berber odası olarak kullanılıyormuş" dedi.