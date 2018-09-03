Zam fırsatçılarına uyarı: “Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım”

Mesleklerinin ahilik kültürüne dayandığını hatırlatan Başkan Er, “Esnafımızın böyle bir günde bunu fırsat olarak gözetleyip de avrodan, dolardan dolayı zam fırsatçılığı yapması bizi çok üzüyor” dedi.

Son dönemde dolar ve euro’da yaşanan hareketlenme, bazı işletmelerin bunu fırsata çevirerek ürünlerinde fahiş zam uygulamasına neden oldu. Buna ek olarak ürünlerdeki gramajın düşürülüp, fiyatların sabit tutulması ve stoklama gibi uygulamaların yapıldığı iddiası vatandaşların yanı sıra pek çok kesim tarafından kınandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Er, “Son 1 aydır Türkiye üzerinde oynanan oyunlar malumunuz. Dış odakların dolar ile euro ile yaptıkları ortada. Ama Türkiye’nin bunun altında kalacağına ben inanmıyorum. Her türlü zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizim esnaf adına konuşmamız gerekirse, esnafımızın böyle bir günde bunu fırsat olarak gözetleyip de avrodan dolardan dolayı zam fırsatçılığı yapması bizi çok üzüyor. Hiç ilgisi alakası olmayan ürünlerin ‘Dolardan dolayı bu böyle oldu’ demeleri bizleri üzüyor. Bir de ellerinde olan stokları çıkartıp da zam fırsatçılığını düşünerek, gramajda esnafı ve müşteriyi aldatan esnaflarımız varsa bunların kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Buna da bakanlığımızın bir el atacağına ben inanıyorum. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Kim olursa olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Er’den ahilik hatırlatması

Türk esnafının kültürünün ahiliğe dayandığını hatırlatan Başkan Er, “Bizim esnafımız, ahilikten gelen bir esnaf olması sebebiyle bu fırsatları değerlendirmemesi lazım. Halkına, insanına hiç ilgisi alakası olmayan bir üründe dahi ‘Dolardan kaynaklandı, avrodan kaynaklandı’ diyerek o ürünün üzerine fahiş bir fiyat uygulayarak bu halka satmaya kalkıyorsa ben bu esnafın ahilikle bir ilgisi yoktur diye düşünürüm. Sakın ha böyle şeyleri uygulamasınlar, yapmasınlar. Bir an önce bu fırsatçıların üzerine gidilmesi gerekir. Herkes, cezası neyse çekmesi gerekir. Amerika’nın bu şekilde bize yaptığı yaptırımın altından bu ülke kalkar. Dolar ile avro ile bizleri tehdit ederek bu ülkeye diz çöktüremez. Bizim esnafımız da bunu fırsat bilerek böyle bir uygulama içine girerse biz yöneticileri başta olmak üzere çok üzer. Sakın ha sakın böyle bir şeye tevessül etmesinler. Böyle bir fırsatçılığı düşünmesinler. Elinde olan stok malları böyle bir uygulamaya koymasınlar. Bizim temennimiz budur. Esnafımıza sesimizi bu şekilde duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşımız da bu konuda dikkatli olmalı”

Konuşmasının son bölümünde vatandaşlara seslenen Başkan Er, şunları kaydetti:

“Vatandaşımız da bu konuda dikkatli olmalı. Gerekli yerlere bu şikayetlerini bildirsinler ki hep birlikte bunun önlemini almaya çalışalım. Gerçekten de çok içler acısı bir durum. Hiç ilgisi alakası olmayan ürünlere yapılan zamlar neredeyse yüzde 50’ye tekabül ediyor. Bu çok yanlış ve ayıptır. Böyle bir şeye tevessül etmesinler. ’Fırsat düşkünlüğü yapmasınlar’ diyorum.”