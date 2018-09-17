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Zehir taciri 4 şüpheli adliyede

Eskişehir’de 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi uyuşturucu ve satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi uyuşturucu ve satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla önceki gün 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliye Uyuşturucu Madde Kullanmak ve şüphelilerden 1'ine Uyuşturucu Madde Kullanımına Özendirmekten işlem yapıldı. Diğer 4 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca yapılan operasyonda polise ekipleriyle mukavemette bulunan 3 şahsa 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan işlem yapıldı.


Gözaltına alınan şüpheli şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 466,46 gram bonzai, 22 adet ecstasy ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 330 lira para ele geçirildi.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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