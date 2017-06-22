Zehir taciri aile adliyede

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında Ankara’dan getirilen uyuşturucu maddenin Eskişehir’de satılacağı bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, akraba olduklarını tespit ettiği 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Metin N. (34), Suat N. (44), Umut N. (46), Süleyman Ç. (35), Haydar Ali Ç. (33) ile Cengiz Y.’yi (52) 5 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 87 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 25 paket esrar, bir sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucunun paketlenmesi ve satışı için gerekli malzemeler ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.