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13 Ağustos 2018 10:09

Zehir tacirinden duygu sömürüsü

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan önceki günlerde gözaltına alınan 1’i kadın 8 şahıs adliyeye sevk edildi.

Zehir tacirinden duygu sömürüsü

13 Ağustos 2018 10:09

Şüphelilerden bir şahıs polis ekipleri nezaretinde adliyeye götürüldüğü esnada basın mensuplarına “Ağabey şurada ekmek kırıntısı var. Ağabey ayağının altında ekmek kırıntısı var” diye duygu sömürüsü yaptı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos tarihinde toplam 200 polis ve İHA’ların kullanıldığı operasyonda, Özel Harekat Polisleri ile eş zamanlı 16 adrese girildi. Adreslere yapılan baskında toplam 14 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 67,93 gram sentetik kannabinoid maddesi (Bonzai), 9 adet lyrica hap sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 0,50 gram skunk uyuşturucu maddesi, 6 adet bonzai çoğaltımında kullanılan çakmak gazı, 2 adet bonzai çoğaltımında kullanılan sinek ilacı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 51 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


“Ağabey ayağının altında ekmek kırıntısı var”


Yakalanan şahıslardan 8 kişi emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Sabah saatlerinde Narkotim ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şahıslardan biri içeri götürüldüğü esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ekmek kırıntısı üzerinden duygu sömürüsü yaptı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan şüpheli, “Ağabey şurada ekmek kırıntısı var. Ağabey ayağının altında ekmek kırıntısı var” diye seslendi.




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