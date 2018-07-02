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02 Temmuz 2018 17:42

Zehirlenen dede ve torunlarına son görev

Eskişehir’de yaylada kurdukları çadırda tüpgazdan sızan karbonmonoksit gazının zehirlediği dede ve torunları için Çifteler ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Zehirlenen dede ve torunlarına son görev

02 Temmuz 2018 17:42


Olay, dün Eskişehir’in Han ilçesi yakınlarındaki bir yaylada yaşandı. Yaylada kurdukları çadırda kalan dede Lütfi (69), torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) ve çocukların babası Erkan Karaçam (46) ısınmak amacıyla tüpgazı yaktı. Tüpgazdan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aile bireylerinden dede ve iki torunu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda dede ve torunlarının karbonmonoksit gazından hayatlarını kaybettikleri anlaşılırken, çocukların babası Erkan Karaçam’ın (46) ise yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.


Bugün Çifteler ilçesi Çarşı Camii’nde dede ve torunları için cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen katıldı. Kılınan namazlarının ardından dede ve torunlarının cenazeleri Çiftler Mezarlığı’na defnedildi.




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