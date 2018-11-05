Zehirli atıklar araziden tek tek toplanıyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekipleri, tarım arazilerinde belirlenen noktalara ziraatta kullanılan zehir, bitki koruyucu ve zararlı otlara karşı kullanılan ürünlerin kutu ve ambalajlarının arazilerden uzaklaştırılması için konulan konteynerleri her yıl olduğu gibi bu yıl da temizledi ve çevreye dağılan plastik ambalajları topladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada çiftçiler ile uyum içerisinde yapılan çalışma doğrultusunda tarım arazilerinde belirlenen noktalara konulan konteynerler sayesinde atıklar belirlenen toplama hattı üzerinden geri dönüşüm noktalarına aktarılarak doğanın korunması amaçlandığı belirtildi.