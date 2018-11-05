Ziraat Odaları temsilcileri Müdür Alkan'ı bırakmıyor

Eskişehir'deki Ziraat Odaları temsilcileri, tayini çıkan Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan'a sahip çıkarak görevine devam etmesini istediklerini açıkladılar.

Oda başkanları adına açıklamalarda bulunan Odunpazarı Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Başkanı Hüseyin Şen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Alkan'ın 8 ay önce Eskişehir'e atandığını hatırlattı. Alkan'ın şimdi tayin edildiğini belirten Şen, "Oda başkanı olduğumdan beri ilk defa çiftçi ile beraber proje yapan bir müdürümüz oldu. Ortak akılla iş yapılacağını inanıyorum. Bundan sonra da Eskişehir'den iyi projeler çıkacaktı. Müdürümüz bu kısa sürede 30'e yakın proje yaptı. Müdürümüzün tayini çıkartılar. Biz Ziraat Odaları olarak gitmesini istemiyoruz. Çünkü ilimize faydalı olacağına inanıyoruz. Hayalimizde olan çoğu projeyi kendisi başlattı. Ortak akılla bir şeyler yapabileceğimize inandık” dedi.

İl Müdürü Alkan'ın Eskişehir'de kalması için bir takım girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Şen, “Odalar olarak bize düşeni yapacağız. İl müdürümüzün arkasındayız. Cumhurbaşkanımıza konuyu ileteceğiz. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yazacağız. Siyasi partilerle görüşeceğiz. Biz bu ilde birlikte olursak tarımda bir noktaya gelebileceğimize inanıyoruz. Bir ayağım eksik kalırsa yapamıyorum. Bizi heyecanlandıran bir müdür gelmişti. Yarıda kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.