ANASAYFA

’15 kiralık’ vekil için liste krizi yolda

’15 kiralık’ vekil için liste krizi yolda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri, CHP’den aday olamıyor.
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