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16 yıl önce İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu

16 yıl önce İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu
Adana polisi, aralarında 16 yıl önce İstanbul`da çalınan lüks otomobilin de olduğu 8 aracı buldu.
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