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1957 model itfaiye aracı ilgi çekiyor

1957 model itfaiye aracı ilgi çekiyor
İçen Tokat`ın Zile ilçesinde 1957 model orijinal itfaiye aracı Türkiye`de ender bulunmasıyla dikkatleri çekerken, aracı gören vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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