ANASAYFA

400 milyon lira yatırımla kansere çare olacak

400 milyon lira yatırımla kansere çare olacak
Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’yu törenle hizmete açtı.
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