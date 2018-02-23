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5 kişilik kayıp aileyle ilgili flaş gelişme! Diş parçaları vahşeti ortaya çıkardı…

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5 kişilik kayıp aileyle ilgili flaş gelişme! Diş parçaları vahşeti ortaya çıkardı…
Kastamonu’nun Bürme köyünde kaybolan 5 kişilik ailenin, hayvan hırsızları tarafından vahşice öldürüldükleri ortaya çıktı.
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