ANASAYFA

6.2 büyüklüğünde deprem!

6.2 büyüklüğünde deprem!
Endonezya`nın doğusundaki Batı Timor`da, 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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