ANASAYFA

7 yaşındaki çocuk derede boğuldu

7 yaşındaki çocuk derede boğuldu
Ordu`nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 7 yaşındaki Cemal Özkelle, akıntıya kapılarak boğuldu.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç