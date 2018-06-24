72 saat verildi: Abdullah Gül denkleme girdi

24 Haziran 2018`de yapılacak erken seçim için kritik 72 saate girildiğini kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi`nin iddiasına göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de adaylık için denkleme girdi.