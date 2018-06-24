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72 saat verildi: Abdullah Gül denkleme girdi

72 saat verildi: Abdullah Gül denkleme girdi
24 Haziran 2018`de yapılacak erken seçim için kritik 72 saate girildiğini kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi`nin iddiasına göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de adaylık için denkleme girdi.
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