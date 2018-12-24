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Ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı

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Ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı.
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