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Odunluk kavgasında bir aile katledildi

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Odunluk kavgasında bir aile katledildi
Faruk Çidem/İHA Bolu’nun Seben ilçesinde iki aile arasında odunluk nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı.
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