ANASAYFA

Ailesi tarafından kapı dışarı edildi

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Ailesi tarafından kapı dışarı edildi
Sivas`ta inşaatlarda çalışan 55 yaşındaki Şemşettin Mert, eşi ve çocukları tarafından iş dönüşü evine alınmayarak eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Video için tıklayın
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