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AK Parti son anketi açıkladı: İşte Erdoğan'ın oy oranı...

AK Parti son anketi açıkladı: İşte Erdoğan'ın oy oranı...
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal seçim toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal, son yapılan anket ile Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın oyunu açıkladı.
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