ANASAYFA

AK Parti'den FETÖ taraması

AK Parti'den FETÖ taraması
Rekor sayıda aday adayının başvurduğu AK Parti, FETÖ’cülerin sızmasını önlemek için “çapraz mülakat” uygulayacak. Adayların akrabaları dâhil aile fertleri de mercek altına alınacak.
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